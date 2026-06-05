1316 – zomrel francúzsky kráľ Ľudovít X. z dynastie Kapetovcov.
1799 – nemecký geograf a cestovateľ Alexander von Humboldt ukončil prvú prieskumnú cestu po Latinskej Amerike.
1806 – francúzsky cisár Napoleon I. Bonaparte zmenil Batavskú republiku na Holandské kráľovstvo.
1826 – zomrel nemecký hudobný skladateľ, dirigent a klavirista Carl Maria von Weber, predstaviteľ ranného romantizmu a nemeckej romantickej opery.
1827 – turecké sily obsadili Akropolu a vstúpili do Atén.
1837 – srbské knieža Miloš Obrenović vymenoval prvých agronómov, ktorých úlohou bolo poskytovať rady roľníkom a snažiť sa aby každý z nich zasial určité množstvo pšenice, ovsa, jačmeňa, kukurice, zemiakov.
1883 – na svoju prvú cestu odišiel z francúzskej vlakovej stanice Paríž-Východ rýchlik Orient-Express.
1968 – americký senátor Robert Kennedy sa po svojom zvolení za prezidentského kandidáta kalifornských demokratov stal obeťou atentátu. V dôsledku zranení na druhý deň zomrel.
1972 – Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. jún za Svetový deň životného prostredia.
2005 – v referende prijali občania Švajčiarska pristúpenie k Schengenskej dohode, ktorá prakticky zrušila hranice medzi členskými štátmi Európskej únie a zabezpečila voľný pohyb osôb a tovaru.
2016 – Novak Đoković vyhral Roland Garros, čo sám označil za pravdepodobne najväčší moment svojej kariéry. Týmto víťazstvom sa Đoković zapísal do histórie tenisu, keď dosiahol sériu 28 víťazstiev za sebou.
2017 – Čierna Hora sa oficiálne stala členom paktu NATO.