Veľvyslanec Aleksandar Nakić privítal včera na Veľvyslanectve Srbska v Bratislave predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho.
Pri tejto príležitosti predseda NR SR odovzdal veľvyslancovi Nakićovi Plaketu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a zdôraznil, že ide o historicky prvý prípad, keď bolo toto ocenenie udelené veľvyslancovi. Ako podčiarkol, práve z tohto dôvodu bola po prvýkrát vyhotovená aj osobitná verzia plakety v anglickom jazyku.
Predseda Raši zdôraznil, že týmto chce oceniť osobné angažovanie veľvyslanca Nakića a jeho prínos k posilneniu priateľských vzťahov medzi Srbskom a Slovenskom.
Veľvyslanec Nakić poďakoval predsedovi Rašimu za prejavenú poctu a zdôraznil, že toto ocenenie považuje za potvrdenie mimoriadne dobrých a priateľských vzťahov medzi oboma krajinami.
Počas priateľského rozhovoru konštatovali, že vzťahy medzi Srbskom a Slovenskom charakterizujú vzájomná dôvera, blízkosť a kontinuálna spolupráca v mnohých oblastiach.
Zdroj: Veľvyslanectvo Srbska na Slovensku