Primátor Nového Sadu Žarko Mićin navštívil Centrum pre nezvestné a zneužívané deti v Novom Sade, kde s predsedom Centra Igorom Jurićom hovoril o programoch podpory detí a rodín, ako aj o význame preventívnej práce v oblasti sociálnej ochrany.
Počas prehliadky priestorov Centra mal primátor možnosť oboznámiť sa s prácou odborného tímu, ktorý tvoria sociálni pracovníci, psychológovia, pedagógovia a defektológovia, ako aj s programom Uključi se – jedinečným denným stacionárom pre deti s poruchami správania, ktorý po trojročnej činnosti získal licenciu a stal sa oficiálnou službou sociálnej ochrany.
Primátor Mićin zdôraznil, že Nový Sad zostáva odhodlaný rozvíjať systém sociálnej ochrany a podporovať programy, ktoré prispievajú k bezpečnému a zdravému dospievaniu detí.
„V Novom Sade sa realizuje program, ktorý je na úrovni celej krajiny uznávaný ako príklad dobrej praxe, a tým je práve licencovaná služba Denného stacionára pre deti s poruchami správania. Starostlivosť o deti a mládež musí byť jednou z najdôležitejších úloh každej spoločnosti, pretože len investovaním do ich budúcnosti budujeme bezpečnejší a lepší svet pre nás všetkých. Preto aj Mesto Nový Sad vníma toto Centrum ako relevantného a kompetentného partnera, berúc do úvahy jeho dlhoročné skúsenosti, licenciu na poskytovanie služieb a kapacity na zabezpečenie kontinuity a kvality podpory užívateľov. Tu som sa priamo na mieste presvedčil, aký obrovský význam majú naši odborníci – ľudia, ktorí svojou obetavou prácou denne pomáhajú deťom prekonávať výzvy, ktorým čelia, a nachádzať správnu cestu. Mesto Nový Sad bude aj naďalej podporovať iniciatívy, ktoré posilňujú systém prevencie, sociálnej ochrany a ochrany detí, pretože je našou povinnosťou poskytnúť každému dieťaťu príležitosť vyrastať v bezpečnom a podnetnom prostredí,“ vyhlásil primátor.
Igor Jurić zdôraznil, že Centrum oficiálne vlastní licenciu od apríla tohto roku.
„Centrum pre nezvestné a zneužívané deti z Nového Sadu má od apríla tohto roku oficiálne licenciu na poskytovanie služby denného stacionára pre deti a mládež s poruchami správania. Je to veľká správa nielen pre našu organizáciu, ale aj pre Nový Sad. Naše mesto je len druhým v Srbsku a prvým vo Vojvodine, ktoré má možnosť takúto službu realizovať. Všetci si uvedomujeme, že násilie medzi rovesníkmi a poruchy správania u detí sú vážnou výzvou. Školy, rodičia a inštitúcie denne čelia situáciám, na ktoré často chýbajú dostatočné kapacity alebo adekvátna podpora. Preto sme roky pracovali na tom, aby sme ponúkli konkrétne riešenie,“ povedal Jurić.