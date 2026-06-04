Ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu Jelena Žarićová-Kovačevićová uviedla dnes pri slávnostnom odovzdávaní rozhodnutí o pridelení finančných prostriedkov na kúpu prvej nehnuteľnosti v celkovej hodnote približne 900-tisíc eur matkám, že vláda Srbska dnes na návrh ministerstva prijala nariadenie, ktorým sa od 1. apríla zvýšil príjmový cenzus na získanie nároku na prídavok na dieťa z 13 247 na 18 000 dinárov.
„Keď sme zvýšili minimálnu mzdu, zistili sme, že niektoré rodiny tým stratili nárok na prídavok na dieťa. Aby sa to nestávalo, tímy Ministerstva pre starostlivosť o rodinu a demografiu a Ministerstva financií sa stretli, aby našli riešenie tejto situácie. Rozhodli sme sa preto zvýšiť príjmový cenzus na získanie nároku na prídavok na dieťa z približne 13- na 18-tisíc dinárov,“ povedala Žarićová-Kovačevićová.
Podľa jej slov je už dnes viditeľné, že sa zvýšil počet detí, respektíve rodín, ktoré poberajú prídavok na dieťa.
„V súčasnosti máme o 6 500 detí viac než pred týmto stretnutím, na ktorom sme rozhodli o zvýšení príjmového cenzu na získanie nároku na prídavok na dieťa,“ uviedla ministerka.