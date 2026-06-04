Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász a predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová dnes absolvovali pravidelné mesačné pracovné stretnutie, na ktorom rokovali o spolupráci pokrajinských inštitúcií a o prípravách na nadchádzajúce zasadnutie Zhromaždenia AP Vojvodiny.
Stretnutie sa zameriavalo na návrhy rozhodnutí a iných aktov, ktoré budú koncom mesiaca zaradené do programu zasadnutia. Osobitná pozornosť bola venovaná témam z oblasti vzdelávania a žiackeho štandardu, ako aj aktivitám v oblasti medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce.
Predseda Juhász informoval predsedníčku Gojkovićovú o aktivitách Zhromaždenia APV v rámci Zhromaždenia európskych regiónov (AER), pričom zdôraznil význam včerajšieho zvolenia podpredsedníčky Zhromaždenia APV Aleksandry Maletićovej za podpredsedníčku tejto vplyvnej a veľkej siete európskych regiónov. Vyzdvihnutá bola tiež dôležitosť skutočnosti, že Vojvodina čoskoro prevezme predsedníctvo v Euroregióne Dunaj – Körös – Mureş – Tisa (DKMT), čo predstavuje ďalšie posilnenie jej úlohy v regionálnej spolupráci a spájaní.
Diskutovali aj o výsledkoch v oblasti cestovného ruchu v AP Vojvodine, pričom zdôraznili, že nárast počtu príchodov turistov a prenocovaní za prvých päť mesiacov tohto roka potvrdzuje význam investícií do turistickej ponuky a infraštruktúry, ako aj veľký potenciál ďalšieho rozvoja tohto hospodárskeho odvetvia.