Ministerstvo obrany oznámilo, že príslušník Vojska Srbska, starší desiatnik Milovan Jovanović, ktorý pôsobil v Misii mierových síl OSN v Libanone, dnes ráno zomrel na následky zranení spôsobených dopadom rakety na základňu OSN, kde sú mierové sily vrátane časti srbského kontingentu umiestnené.
Jovanovićovi bola po zranení poskytnutá naliehavá lekárska pomoc v nemocnici priamo na základni a následne bol vrtuľníkom transportovaný do univerzitnej nemocnice v Bejrúte, kde okolo štvrtej hodiny miestneho času zomrel.
Pri útoku boli zranení ďalší dvaja príslušníci medzinárodných síl – jeden z ozbrojených síl Salvádorskej republiky a jeden z ozbrojených síl Španielskeho kráľovstva.
Milovan Jovanović sa narodil 6. júna 1989 v Kraljeve a zanechal po sebe manželku a dve maloleté deti. V Ozbrojených silách Srbska slúžil od 10. decembra 2011, pričom v mierovej misii v Libanone pôsobil od januára tohto roku.
Sústrastné telegramy rodine zaslali prezident Srbska Aleksandar Vučić, minister obrany Bratislav Gašić a náčelník Generálneho štábu Vojska Srbska generál Milan Mojsilović.