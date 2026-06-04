Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová v Petrohrade, kde sa zúčastňuje na Medzinárodnom ekonomickom fóre, vyhlásila, že dnes absolvuje ďalšie rozhovory s predstaviteľmi spoločnosti Gazprom Neft. Uviedla, že skutočnosť, že maďarská spoločnosť MOL požiadala o dodatočný čas na rokovania, znamená, že táto spoločnosť verí v pozitívny výsledok vyjednávaní s ruskou stranou, a dodala, že očakáva vyriešenie otázky okolo ropnej spoločnosti NIS.
Đedovićová-Handanovićová uviedla, že zo spoločnosti Gazprom Neft včera potvrdili, že rokovania pokračujú a že stále existujú otvorené otázky. Zároveň dodala, že Srbsko na druhej strane rokuje so spoločnosťou MOL.
„Som presvedčená, že pokiaľ ide o akcionársku zmluvu, nájdeme kompromis. Urobíme všetko pre to, aby sme v prvom rade ochránili našu pozíciu a záujmy našej krajiny, pokiaľ ide o budúce fungovanie NIS-u. Presvedčená som tiež, že rokovania prebiehajú správnym smerom a že kompromis dosiahneme. Zostáva len vidieť, či, ako a kedy sa rokovania medzi spoločnosťami MOL a Gazprom Neft skončia,“ uviedla Đedovićová-Handanovićová pre RTS.