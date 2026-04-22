Osudy sú rôzne a, ak si môžeme dovoliť parafrázu z Biblie – nevyspytateľné sú cesty Pánove. Pravdepodobne takto uvažujú aj fanúšikovia niekdajšieho šampióna Anglicka zo sezóny 2015/2016 – Leicesteru City.
Uplynulo presne desať rokov, odkedy futbalový svet zažil asi najväčšiu senzáciu v histórii, keď populárne Líšky z Leicesteru získali svoj jediný majstrovský titul v jednej z najsilnejších líg sveta – Premiér lige. A to len rok po postupe z druhej ligy do najvyššej súťaže a po tom, čo sezónu skôr v PL finišovali na 14. mieste, pričom sa zachránili najmä vďaka výbornej forme vo finiši, keď vyhrali na siedmich z deviatich pozostávajúcich súbojov. Potom prišla nová sezóna a Leicester, ktorý z lavičky viedol legendárny Talian Claudio Ranieri.
S tímom, v ktorom hrali Vardy, Okazaki, Schmeichel, Morgan, Kanté a ďalší, sa mužstvo zápas za zápasom približovalo k titulu, čo pred začiatkom sezóny očakával len málokto. Potvrdzujú to aj kurzy stávkových kancelárií, ktoré dávali Leicesteru šance v pomere 5 000 : 1.
Avšak Modrí triumfovali, nasledovalo veľmi dobré obdobie v klube, keď sa hralo aj štvrťfinále Ligy majstrov, získané boli trofeje v FA pohári a Community Shield, hralo sa aj semifinále UEFA Konferenčnej ligy…
Aj po titule bol Leicester vysoko umiestnený a dvakrát v PL získal piate miesto. Avšak v sezóne 2022/2023 prišiel zostup do druhej ligy, ale o rok aj expresný návrat do elity. V minulej sezóne Leicester City znovu vypadol do Championshipu a po utorkovej remíze proti Hullu je definitívne jasné, že Líšky zostupujú do tretej triedy!
Dve kolá pred koncom má totiž Leicester City na konte 42 bodov, čiže o sedem menej, ako Blackburn Rovers, prvý celok nad čiarou. To znamená, že Leicester môže do konca sezóny získať maximálne už len šesť bodov, a tým je ich osud pre nasledujúci ročník definovaný – dekádu po zisku titulu majstra Anglicka sa presťahujú do tretej ligy!
Pravdou je, že za nerešpektovanie finančných pravidiel bolo Leicesteru v tejto sezóne odňatých 6 bodov. Keby k tomu nedošlo, stále by mal šancu na záchranu, no aj tak by sa momentálne nachádzal v pásme zostupu.
Situácia sa už nezmení, Leicester City bude v sezóne 2026/2027 súťažiť v League One a pridá sa k Sheffieldu Wednesday, ktorý vypadol ešte pred mesiacom. Kruh sa neúprosne uzatvára, no tentoraz s trpkou príchuťou. Pred desiatimi rokmi bol Leicester City symbolom nesmrteľnosti a dôkazom, že futbalové zázraky nepatria len do rozprávok. Dnes je klub mementom toho, čo stojí v nadpise – ako rýchlo sa dá z vrcholu spadnúť do suterénu.
Pád z futbalového Olympu až do League One je krutou daňou za finančnú nedisciplinovanosť (hoci možno hovoriť o dvojitých štandardoch, keďže sa vyšetrujú finančné oveľa silnejšie kluby, ako Manchester City, a hovorí sa aj o pokutách pre takéto celky, hoci zatiaľ nikdy neboli trestané), ako aj stratu niekdajšej identity.
Pre fanúšikov, ktorí ešte majú v živej pamäti oslavy titulu, je tento zostup bolestným precitnutím. Kráľ padol a namiesto súbojov s gigantmi ho čaká realita tretej ligy. Príbeh o Líškach, ktoré šokovali svet, tak dostáva kapitolu, ktorú nikto nechcel napísať – kapitolu o pokore a hľadaní cesty späť na svetlo.