Dnes si pripomíname Deň Zeme. Tento sviatok vznikol v roku 1970 a jeho cieľom je upriamiť pozornosť na ochranu životného prostredia a ekologického správania sa. Tento deň si početnými aktivitami pripomenuli aj v staropazovskej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka. Svoje aktivity zamerali na skrášľovanie školy kvetmi. Podľa slov profesorky zemepisu Libuše Simendićovej, ktorá mala tieto aktivity na starosti, vysádzaním kvetov si chceli vniesť kúsok prírody aj do školských učební a chodieb.
Akcie sa zúčastnili žiaci vyšších ročníkov, ktorí do školy najprv priniesli kvetinky, a potom ich na školskom dvore spoločne vysádzali do črepníkov. O rastlinky sa počas výsadby a zalievania starali veľmi pozorne, čo svedčí o tom, že majú dobré vedomosti o ich pestovaní.
Na tému Dňa Zeme písali slohové práce a básne, zhotovili plagáty s odkazmi venovanými tomuto dňu a vytvárali aj modely Zeme. Každý žiak sa podľa svojich záujmov zapojil do pripomenutia tohto dňa. S prípravami začali ešte včera na hodinách zemepisu a to, čo nestačili dokončiť, s veľkou ochotou dorobili doma. Žiacke práce s plagátmi sú vyvesené v aule školy, aby ich videli aj ostatní žiaci.
S priebehom dnešnej akcie bola profesorka Simendićová veľmi spokojná. Žiaci sa zapojili do akcie s veľkou láskou a kreativitou. Ako uviedla, najviac ju potešilo, že si za sebou všetko upratali a vyčistili, čím dokázali, že sa vedia starať o svoju planétu.