Ministerstvo vnútra oznámilo, že Riaditeľstvo hraničnej polície v spolupráci s hraničnými orgánmi Maďarska odsúhlasilo zmeny v prevádzkovej dobe hraničných priechodov Bački Vinogradi – Ásotthalom a Horgoš 2 – Röszke 2.
Hraničný priechod Bački Vinogradi – Ásotthalom bude od 1. mája od 7.00 hod. otvorený 24 hodín denne, zatiaľ čo hraničný priechod Horgoš 2 – Röszke 2 bude od 1. mája od 4.00 hod. taktiež fungovať v nepretržitom režime 24 hodín denne.
Cieľom týchto zmien v prevádzkovej dobe je zníženie zaťaženia hraničných priechodov, predchádzanie dlhším čakacím dobám a zabezpečenie rýchlejšieho a efektívnejšieho pohybu cestujúcich a dopravných prostriedkov, uvádza sa vo vyhlásení.