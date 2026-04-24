1731 – zomrel anglický spisovateľ Daniel Defoe, autor slávneho románu Robinson Crusoe.
1792 – Claude-Joseph Rouget de Lisle zložil revolučnú pieseň La Marseillaise, ktorá sa v roku 1795 stala štátnou hymnou Francúzska.
1822 – narodil sa v Liptovskom Mikuláši národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu v slovenskej literatúre a jeden z najrevolučnejších štúrovských básnikov Janko Kráľ.
1836 – študenti bratislavského lýcea uskutočnili pod vedením Ľudovíta Štúra pamätnú vychádzku na Devín.
1915 – v Turecku vyvrcholilo hromadné vyvražďovanie 1,5 milióna obyvateľov arménskej národnosti. Išlo dovtedy o jednu z najväčších genocíd na príslušníkoch jedného národa do druhej svetovej vojny.
1953 – britská kráľovná Alžbeta II. udelila rytiersky titul vtedajšiemu britskému premiérovi Winstonovi Churchillovi.
1970 – vypustený bol prvý čínsky umelý satelit.
2018 – obraz maliara Paju Jovanovića Dva bašibozuka pred kapijom sa na aukcii v londýnskom Sotheby’s predal za viac ako pol milióna eur, teda 465 000 libier.