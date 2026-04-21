1509 – zomrel anglický kráľ Henrich VII., zakladateľ dynastie Tudorovcov. Jeho nástupom na trón v roku 1485 sa skončila štyridsaťročná Vojna ruží – pomenovaná preto, lebo dynastia Lancasterovcov, s ktorou bol príbuzný Henrich VII., mala v erbe červenú ružu, kým dynastia Yorkovcov mala bielu ružu.
1519 – španielsky dobyvateľ conquistadór Hernando Cortés sa vylodil v Mexiku, aby dobyl ríšu Aztékov.
1856 – Austrália ako prvá na svete zaviedla osemhodinový pracovný deň.
1862 – mesto Turčiansky Svätý Martin sa rozhodlo po zamietavom stanovisku Brezna prijať Maticu slovenskú.
1882 – v Národnom divadle v Belehrade bola uvedená prvá srbská opereta Vračara autora Davorina Jenka.
1900 – zomrel Jovan Đorđević spisovateľ, tajomník Matice srbskej, zakladateľ Srbského národného divadla v Novom Sade a jeden zo zakladateľov Národného divadla v Belehrade. Đorđević je autorom textu srbskej hymny Bože pravde.
1910 – zomrel americký spisovateľ Mark Twain, vlastným menom Samuel Langhorne Clemens. Je jedným z najväčších humoristov svetovej literatúry.
1926 – narodila sa v Londýne britská kráľovná Alžbeta II. ako najstaršia dcéra Juraja VI. a kráľovnej Alžbety. Zomrela 8. septembra 2022.
1954 – v Bratislave sa začal proces proti tzv. buržoáznym nacionalistom. Na 10 rokov väzenia bol odsúdený aj spisovateľ Ladislav Novomeský.
1999 – slovenská vláda vyslovila na zasadaní súhlas s tranzitom vojsk Severoatlantickej aliancie cez územie SR v súvislosti s operáciou v Juhoslovanskej zväzovej republike.
1999 – NATO bombardovalo Žeželjov most v Novom Sade, most pri Beške a podnikateľské centrum Ušće v Novom Belehrade.
2010 – slávnostne otvorili zrenovovanú vežu na Avale, symbol Belehradu, zbúranú pri NATO bombardovaní Srbska koncom apríla 1999. Veža je vysoká 204,5 metra, čiže má meter viac ako prvotná veža z roku 1965.