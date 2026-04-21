V Spolku petrovských žien si aj na tento rok naplánovali rozmanité spoločenské aktivity. Medzi oblasti, ktorým sa petrovské ženy okrem gastronómie venujú a ktorá v poslednom období má primát, patria aj literárne posedenia. Tentoraz si spomenuli na dvoch našich spisovateľov – Vieru Benkovú a Paľa Bohuša, vlastným menom doktora Pavla Saba, ktorého práve v týchto dňoch si pripomenuli nedožité 105. narodeniny.
Naša najstaršia žijúca spisovateľka Viera Benková sa práve dožíva 87. narodenín. Jej osobnosť, tak aj dielo, je našej tunajšej slovenskej verejnosti, ako i tej širšej srbskej a inorečovej v Srbsku, dobre známa. Viera Benková je známa aj v širšom dolnozemskom regióne a jej knihy možno nájsť aj v početných knižniciach po celom Slovensku. Spriaznená je aj so Spolkom petrovských žien a aj v minulosti ho často navštevovala a podporovala prácu agilných miestnych žien.
Viera Benková sa narodila 23. apríla 1939 v Báčskom Petrovci, kde i teraz žije ako spisovateľka a novinárka na dôchodku. Za svoju tvorbu získala mnohé ocenenia, medzi nimi aj republikovú Cenu Neven, Pamätnú medailu Obce Báčsky Petrovec, Cenu Spolku vojvodinských slovakistov, Cenu Vydavateľstva Kultúra, Cenu Ondreja Štefanka. K tomuto zoznamu treba pridať aj ceny za celoživotné dielo Spolku slovenských spisovateľov a Združenia spisovateľov Srbska.
Podobne ako to bolo pred dvoma rokmi, keď oslavovala svoje 85. narodeniny, Benkovú spolkárky pozvali i tohto roku medzi seba na pravidelné pondelkové stretnutie 21. apríla 2026 a pripravili pre ňu primeraný program – pásmo krásneho slova. Najprv predsedníčka SPŽ Katarína Rašetová privítala hostku a prihovorila sa jej vyberanými slovami a k nastávajúcim narodeninám jej odovzdala kyticu kvetov.
Nasledujúci segment večierka patril spolkárkam, ktoré buď recitovali Benkovej básne, alebo prečítali pútavé úryvky z jej prozaického diela. Zároveň sa jej zdôverili sa aj s tým, čím ich osobne oslovuje Benkovej literárne dielo. V tejto časti večierka, ktorý moderovala Anna Hansmanová, vystúpili Mária Gašparovská, Zuzana Medveďová-Koruniaková, Katarína Arňašová, Anna Hansmanová a Jasna Rašetová-Valica, toho času žijúca na Slovensku.
K slovu sa dostala aj hostka Benková. Pútavo, ako to často robieva aj vo svojich beletrizujúcich prózach, či publicistických historkách, ženám priblížila dobu spred sto rokov, keď sa vo Francúzsku zoznámili aj zamilovali jej rodičia otec Petrovčan a matka Čičmianka zo Slovenska. Aj to, ako získavala námety a inšpiráciu pre svoju tvorbu a aj dobu, keď sa ako novinárka Hlasu ľudu zoznámila a spolupracovala na literárnom poli aj so starším kolegom Paľom Bohušom a vôbec priblížila jeho milú a prívetivú povahu, aká vanie aj z celkovej Bohušovej poetickej tvorby, hoci v živote to mal dosť tŕnisté a trpkú príchuť života kompenzoval milujúcou dušou.
V druhej časti večierka spolkárky medzi sebou privítali aj Paľovu Sabovu Bohušovu dcéru Paulínu a rovnako tak ako aj pri Benkovej podľa vlastného výberu básňami, ktoré ich oslovili, jednotlivé spolkárky predniesli aj výber z Bohušovej lyriky. K tomu Zuzana Medveďová-Koruniaková si zaspomínala aj na časy, keď sa s básnikom Bohušom v Novom Sade v redakcii Hlasu ľudu na piatom poschodí budovy Dnevnika zoznámila. a potom aj spolupracovala.
Keďže niektoré členky spolku v tomto čase oslavujú svoje narodeniny, ako to zvyknú robiť pri okrúhlych narodeninách, k sedemdesiatke Kataríne Arňašovej predsedníčka Rašetová odovzdala darček a pripili si na zdravie aj s pár rokov staršou Máriou Bančićovou. Po prípitku sa to ďalej rozpriadlo pri voľnejšom rozhovore a pohostení.