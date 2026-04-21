Druhá kolektívna humanitárna výstava ikon pod názvom Pogled u nebo 2 je v aule staropazovskej divadelnej sály otvorená do 28. apríla. Výstava má šľachetný cieľ – získavanie prostriedkov na pomoc 16-ročnej Nikoline, ktorá trpí leukémiou, a to predajom ikon, ako aj prostredníctvom dobrovoľných peňažných príspevkov.
Vystavené sú diela viacerých autorov – ikonopiscov z rôznych častí Srbska a regiónu, ktorí svoje diela zhotovili rozličnými technikami a štýlmi. Počet účastníkov je tohto roku v porovnaní s prvou výstavou oveľa väčší. Organizátormi podujatia sú učiteľ náboženstva Aleksandar Đurdević v spolupráci so Strediskom pre kultúru Stará Pazova. Výstava sa organizuje s cieľom poskytovať prostredníctvom umenia a spolupatričnosti podporu tým, ktorí to najviac potrebujú.