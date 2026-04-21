Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová sa dnes stretla s delegáciou Štátnej ropnej spoločnosti Azerbajdžanskej republiky (SOCAR).
Đedovićová-Handanovićová spresnila, že hlavnou témou stretnutia bolo zosúladenie komerčných a technických zmluvných podmienok na výstavbu plynovej elektrárne pri Niši. Pripomenula, že intenzívne práce na zosúlaďovaní zmluvy sa začali hneď po februárovom podpise dohody medzi vládami Srbska a Azerbajdžanu v Belehrade o výstavbe plynovej elektrárne v Srbsku.
„Delegácia z Azerbajdžanu absolvovala tento týždeň sériu stretnutí na technickej úrovni so zástupcami ministerstva, podnikov Elektroprivreda Srbije (EPS) a Srbijagas. Veríme, že začiatkom mája budeme mať zosúladené zmluvné podmienky na výstavbu novej elektrárne,“ uviedla ministerka.
Podľa jej slov zmluva okrem iného definuje účasť a zodpovednosti podnikov EPS, Srbijagas a SOCAR na tomto projekte, pre realizáciu ktorého bude založený spoločný podnik.