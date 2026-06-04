1508 – korunovali Ľudovíta II. za uhorského kráľa.
1615 – zomrel v Prahe humanista, básnik, filológ, jazykovedec a profesor na Karlovej univerzite Vavrinec Benedikt z Nedožier.
1754 – narodil sa v Bratislave zakladateľ hvezdární v talianskom Janove a Neapole a vo švajčiarskej Ženeve, matematik a astronóm František Xaver Zach, organizátor prvého medzinárodného astronomického kongresu.
1787 – zomrel františkánsky kňaz, básnik Hugolín Gavlovič, významný predstaviteľ predosvietenského obdobia. Autor didaktickej skladby Valaská škola – mravov stodola.
1798 – zomrel taliansky spisovateľ a dobrodruh Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt, známy hlavne ako veľký zvodca a milovník žien. Jeho najznámejšie literárne dielo je História môjho života.
1815 – v dedine Bosut sa stretli Vuk Karadžić a nevidiaci guslar Filip Višnjić.
1878 – Turecko odstúpilo stredomorský ostrov Cyprus Veľkej Británii.
1920 – v zámku Grand Trianon vo Versailles pri Paríži bola podpísaná mierová zmluva s Maďarskom, ktorá potvrdila hranice Maďarska s Rakúskom, Československom, Rumunskom a Juhosláviou. Trianonská mierová zmluva nadobudla platnosť 26. júla 1921.
1982 – v Bratislave zomrel lekár, virológ Vojtech Bárdoš, ktorý objavil prvé dva komármi prenášané vírusy v Európe.
1996 – európska raketa Ariana 5 explodovala 40 sekúnd po štarte.