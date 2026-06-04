Ôsmaci generácie 2011 staropazovskej Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka usporiadali včera večer v divadelnej sále rozlúčkový večierok.
So základnou školou sa rozlúčilo 35 žiakov záverečného ročníka, ktorých viedli triedni profesori Marienka Ďuricová – 8. 1 slovenská trieda s 19 žiakmi, a Zoran Stošić – 8. 2 srbská trieda so 16 žiakmi. Na tomto poeticko-hudobnom programe žiakom veľa zdaru v ďalšom vzdelávaní zaželali bývalé učiteľky Vlasta Kardelisová-Stanisavljevićová a Miruška Stošićová, ako aj Irena Stojšićová, riaditeľka školy, ktorá im na pamiatku udelila knižné darčeky. Všetci im zaželali veľa úspechov, šťastia a krásnych chvíľ v novej etape života.
Pri tejto príležitosti malým maturantom udelili aj pochvalné uznania, špeciálne ceny za jednotlivé predmety a Vukove diplomy. Nositeľmi tohto prestížneho uznania sú: Dávid Fabian, Lana Popovićová, Andrej Lakatoš, Filip Baláž, Iva Smiljkovićová a Jana Šobotová-Jašová, ktorá sa stala i žiačkou generácie. Slávnostným programom sa v tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizni rozlúčili s ešte jednou generáciou. S úsmevmi, emóciami a krásnymi spomienkami, ktoré vo forme fotografií premietali na začiatku programu, uzavreli jednu významnú etapu vo svojom živote.