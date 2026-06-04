Ministerstvo pre starostlivosť o rodinu a demografiu vlády Srbska oznámilo, že od 5. do 25. júna uskutoční verejnú diskusiu o Návrhu programu prevencie a ochrany detí pred násilím na obdobie rokov 2026 až 2030, s Akčným plánom na obdobie rokov 2026 až 2028, ktorého vypracovanie podporil Detský fond OSN v Srbsku – UNICEF.
Všeobecným cieľom Programu je zaistenie blahobytu a bezpečnosti všetkých detí prostredníctvom efektívnej prevencie a komplexnej ochrany pred násilím, zatiaľ čo špecifické ciele sú zamerané na skvalitnenie systémových, inštitucionálnych a odborných kapacít na včasné rozpoznávanie násilia páchaného na deťoch, ako aj na poskytovanie účinnej podpory detským obetiam násilia.
Program zahŕňa opatrenia, aktivity a finančný rámec na dosiahnutie stanovených cieľov a do jeho realizácie sú zapojené príslušné štátne orgány, organizácie, inštitúcie a ďalší relevantní aktéri v oblasti ochrany detí pred násilím.
Počas prípravy návrhu programu sa uskutočnili konzultácie s predstaviteľmi občianskeho sektora, akademickej obce, mládežou a deťmi, aby navrhované riešenia reagovali na potreby a výzvy v oblasti prevencie a ochrany detí pred násilím.