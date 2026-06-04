Prvé júnové číslo týždenníka Hlas ľudu je pripravené pre čitateľov. Jar je aj obdobím kvetov, a tak na titulnej strane tohto čísla sú kvetinové záhony a ich pestovatelia zo Staropazovskej obce. Prílohou čísla sú Poľnohospodárske rozhľady.
V úvodnej rubrike Týždeň prinášame prehľad aktivít prezidenta Srbska, píšeme o významných návštevách srbských ministrov v Slovenskej republike a odhalení pamätnej tabule venovanej Ľudovítovi Štúrovi a jeho študentom.
V Kronike našich dní si čitatelia nájdu rozhovor s Pavlom Surovým, riaditeľom Kultúrneho centra v Kysáči.
Na stranách rubriky Naše dediny je reportáž o kvetinovej škôlke s dvadsaťpäťročnou tradíciou v Golubinciach v Staropazovskej obci, o rozlúčkových podujatiach žiakov základnej školy v Petrovci a gymnazistov v Kovačici, ako aj o oslave Dňa PU Kolibrík, tiež v Kovačici. Škôlkari z Petrovca navštívili redakciu Hlasu ľudu, Spolok Slovákov z Bulharska navštívil Srbsko, v Kysáči bolo stretnutie domácich a cezpoľných penzistov a v Hložanoch usporiadali úspešnú súťaž Zlatý kotlík.
V rubrike Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy je uvedený rozhovor s Irenou Leňovou, ktorá sa venuje maľovaniu.
V rubrike Kultúra informujeme o celovečernom programe DFS Hruštička z Kovačice, ktorý predstavil výsledok celoročnej práce, v Padine oslávili Deň školy, zatiaľ čo sa v Petrovci uskutočnil maturitný večierok gymnazistov. Na Festivale ochotníckych divadelných súborov Vojvodiny petrovské divadlo VHV vyhodnotili ako najlepšie.
Príloha Poľnohospodárske rozhľady prináša reportáž z Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu, predstavujeme úspešnú rodinnú farmu kráv z Báčskej Palanky a sú tu aj rady o odchove sliepok nosníc a píše sa aj o nebezpečnej chorobe zemiakov.
Športová rubrika je venovaná futbalovým zápasom našich klubov. Píše sa aj o úspechu Volejbalového klubu Kulpín v Holandsku, detskom futbale na Kovačica Kupe 2026, ako aj o tradičných krosoch žiakov základných škôl v Kovačici a v Laliti.
Na záverečnej strane čísla je konfirmačná slávnosť v zbore SEAVC v Bielom Blate.