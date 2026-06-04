Futbalový klub Tatra Kysáč v sobotu 27. júna organizuje už 11. ročník obľúbenej gastronomicko-spoločenskej udalosti Paprikáš Pod dubami. Podujatie sa začne o 14.00 hodine a sľubuje výnimočnú atmosféru plnú vôní, chutí a dobrej nálady.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 23. júna. Účastnícky poplatok je 5 000 dinárov, pričom každý prihlásený tím dostane 3 kg mäsa na prípravu svojho kuchárskeho diela. Odborná porota na záver vyhodnotí tie najchutnejšie kotlíky, ktoré budú primerane odmenené.
O výbornú náladu a hudobný sprievod počas celého dňa sa postará živá hudba.
Všetci záujemcovia o registráciu alebo bližšie informácie môžu kontaktovať zodpovedné osoby na telefónnych číslach:
- Miroslav Chrťan: 063 10 77 303
- Siniša Stojanović: 064 1813 861