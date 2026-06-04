Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti, Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky a Krajanské múzeum Matice slovenskej zorganizovali vernisáž výstavy Michal Kiráľ – Môj malý svet, ktorá sa uskutočnila včera, 3. júna, v priestoroch Matice slovenskej v Nových Zámkoch na Nábrežnej ulici č. 24.
Výstava predstavuje výber z bohatej tvorby vojvodinského výtvarníka slovenskej národnosti Michala Kiráľa – maliara, grafika, ilustrátora a pedagóga, ktorý sa významne zapísal do výtvarného života dolnozemských Slovákov. Napriek svojmu výraznému talentu a dôležitému pôsobeniu na umeleckej scéne Vojvodiny zostáva jeho tvorba v slovenskom kultúrnom prostredí stále menej známa.
Autorove diela vznikali v zložitých spoločenských a historických podmienkach 80. a 90. rokov 20. storočia, čo sa odráža v ich osobitej výpovedi, vysokej profesionalite a nadčasovom umeleckom jazyku, ktorý oslovuje aj dnešného diváka. Názov výstavy Môj malý svet symbolicky prepája Kiráľov jedinečný umelecký svet s jeho tvorbou pre deti.
Výstava bude v Nových Zámkoch sprístupnená do 30. júna 2026 a zároveň je sprievodným podujatím vyhodnotenia celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.