Tohtoročná 32. Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 X Ď sa uskutoční v dňoch 5. a 6. júna v staropazovskej divadelnej sále. Spoluorganizátormi prehliadky, ktorú podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka, zatiaľ čo nápomocnú ruku poskytlo aj Stredisko pre kultúru Stará Pazova.
Po slávnostnom otvorení prehliadky (o 10.00 hodine) v piatok 5. júna sú na programe tri súťažné predstavenia, a to zo Starej Pazovy, Erdevíka a Bieleho Blata. Detská prehliadka bude pokračovať aj v sobotu 6. júna, keď vystúpia herci zo Selenče, Bingule a Pivnice. Výkony hercov bude sledovať detská a odborná porota, a kým budú rozhodovať, milovníci divadla budú mať možnosť pozrieť si hosťujúce predstavenie z Pećiniec. Slávnostné zatvorenie prehliadky a udelenie cien najúspešnejším je naplánované o 13.30 hodine.
Počas trvania prehliadky v aule divadelnej sály bude nainštalovaná výstava detských ilustrácií Michala Kiráľa (1955 – 1995).