Dnes budú dohrané kvalifikačné zápasy a už zajtra odštartuje ďalší Masters 1000 tenisový turnaj. Tradične v poslednej dekáde apríla sa hrá v hlavnom meste Španielska a rovnako je aj tohto roku.
Očakávali sme a zároveň bolo ohlásené, že v Madride vystúpi aj náš najlepší tenista Novak Đoković, ale pre zranenie ramena sa tohto podujatia predsa nezúčastní. To znamená, že sa jeho pauza dodatočne predlžuje a naposledy hral na turnaji Indian Wells ešte v polovici marca, keď vypadol vo štvrtom kole proti Britovi Jackovi Draperovi. Odvtedy si pre zranenia nechal ujsť podujatia v Miami a Monte Carle zo série 1000, ale aj niektoré iné, na ktorých prípadne mohol hrať (z radu ATP 500 alebo ATP 250).
Sotvaže sa Nole zotaví aj po Rím, čiže ďalší Masters 1000, ktorý bude nasledovať ihneď po Madride, čo vlastne vedie k záveru, že sa asi maximálne chce sústrediť na prípravy pre nadchádzajúci Roland Garros, ktorý odštartuje koncom mája v Paríži.
Na turnaji v Španielsku vystúpi svetová špička – prvý nasadený je zároveň prvý hráč sveta Jannik Sinner, sú tu aj: druhý favorit Alexander Zverev, tretí Félix Auger-Aliassime a ďalší ako Ben Shelton, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev a ďalší.
Z tých, ktorí by boli nasadení, ale na turnaji nevystúpia, každopádne treba spomenúť Carlosa Alcaraza, ktorý hrať nebude pre zranenie kĺbu, Američania Taylor Fritz a Frances Tiafoe sú tiež znemožnení.
Z našich hráčov v Madride vystupujú Dušan Lajović, ktorý hrá v kvalifikácii, kým je v hlavnej časti Miomir Kecmanović a v prvom kole mu je rivalom Francúz Térence Atmane.
Nebude hrať Hamad Međedović, ktorý za sebou má úspešný týždeň, keďže hral v semifinále ATP 500 turnaja v Barcelone. Prinieslo mu to posun o 20 miest na poradovníku ATP a odo dnes je 68. tenistom sveta.
Titul šampióna na Masters podujatí v Madride v mužskej dvojhre obhajuje Nór Casper Ruud, ktorý však v poslednom období nemôže dosiahnuť formu z predchádzajúcich rokov a v aktuálnej sezóne mu je najlepším výkonom štvrťfinále ATP 250 podujatia v americkom Delray Beach.
V Madride sa hrá aj WTA 1000 Masters turnaj
V dámskej konkurencii je situácia podobná ako v mužskej, keď ide o favoritky. Titul obhajuje Aryna Sabalenka, prvá hráčka sveta a prvá nasadená aj na tohtoročnom turnaji v Madride.
Okrem nej sa najviac očakáva od hráčok z najvyšších priečok a sú to Kazaška Elena Rybakina, Američanka Coco Gauffová, Poľka Iga Świąteková a ďalšie.
V kvalifikácii na ženskom podujatí hrajú Teodora Kostovićová a Lola Radivojevićová.
Turnaj v Madride sa hrá do 3. mája a ihneď po ňom nasledovať bude ďalší Masters, v Ríme.
Pred druhým Grand Slam podujatím sezóny v Paríži muži po Ríme zohrajú ešte na ATP 500 turnaji v Hamburgu a na ATP 250 akcii v Ženeve. Tenistky po Madride a Ríme vystúpia na súťaži v Štrasburgu (WTA 500) a hrať sa bude aj v Rabate (podujatie WTA 250).