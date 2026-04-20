Ministerstvo pre európske integrácie dnes oznámilo, že vláda Srbska nariadila všetkým štátnym orgánom pri príprave zákonov a podzákonných aktov venovať osobitnú pozornosť ich súladu s právom Európskej únie, ako aj tomu, či bol navrhovaný predpis vopred konzultovaný s Európskou komisiou.
Dohľad nad uplatňovaním týchto pravidiel bude zverený Ministerstvu pre európske integrácie.
V budúcnosti budú všetci navrhovatelia predpisov, ktorými sa preberajú právne akty EÚ, povinní vopred získať stanovisko tohto ministerstva, bez ktorého preverenia nebude možné prijatie zákonov a podzákonných aktov relevantných pre proces pristúpenia Srbska k EÚ.