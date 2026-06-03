1723 – narodil sa taliansko-rakúsky botanik, mineralóg, lekár, vedec a vysokoškolský pedagóg Giovanni Antonio Scopoli. Ako profesor pracoval aj na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
1826 – narodil sa v Senici politik, kultúrno-osvetový pracovník, novinár, básnik a spoluorganizátor memorandového martinského zhromaždenia roku 1861 Viliam Pauliny-Tóth, prvý podpredseda Matice slovenskej.
1875 – zomrel francúzsky hudobný skladateľ Georges Bizet, autor jednej z najznámejších opier Carmen.
1896 – v Moskve bola podpísaná zmluva o neútočení medzi Ruskom a Čínou na nasledujúcich 15 rokov a Čína povolila Rusku používať železnicu v severnom Mandžusku.
1924 – zomrel český nemecky píšuci spisovateľ židovského pôvodu Franz Kafka.
1968 – nepokoje v Belehrade, ktoré sa začali 2. júna, sa zmenili na masové študentské demonštrácie, najväčšie v socialistickej Juhoslávii od druhej svetovej vojny.
2000 – archeológovia oznámili, že na dne Stredozemného mora našli 2500 rokov staré pozostatky troch faraónskych miest, ktoré boli predtým známe len z gréckych tragédií, cestopisov a legiend.
2006 – Čierna Hora oficiálne vyhlásila nezávislosť.