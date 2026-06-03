Školenie o používaní portálu eTurista, určené predovšetkým spracovateľom údajov, inšpektorom na úrovni jednotlivých obcí a poskytovateľom ubytovacích a pohostinských služieb, sa uskutočnilo včera vo veľkej sále Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.
Okrem záujemcov z Obce Báčsky Petrovec sa na školení zúčastnili aj predstavitelia susedných i vzdialenejších obcí. Prítomní boli zástupcovia zo Sriemskych Karloviec, Bečeja, Temerína, Nového Sadu, Báčskej Palanky, Báča, Kuly, Irigu a ďalších.
Školenie sa uskutočnilo v spolupráci s Ministerstvom cestovného ruchu a mládeže Republiky Srbsko s cieľom zlepšiť znalosti a zručnosti používateľov portálu eTurista a prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu systému v oblasti cestovného ruchu a pohostinstva. Viedli ho odborníci z Belehradu – koordinátorka Maša Kovačevićová a administrátor systému Vuk Vasić.
Na úvod účastníkov privítala predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská, ktorá zdôraznila význam digitalizácie a modernizácie v oblasti cestovného ruchu a pohostinstva, ako aj potrebu neustáleho vzdelávania účastníkov v tomto sektore.
Zástupcovia Ministerstva cestovného ruchu a mládeže Republiky Srbsko sa poďakovali za pozvanie a možnosť priamej spolupráce. Ocenili podporu jednotlivých prostredí pri organizovaní tohto školenia, keďže portál eTurista je dôležitým krokom k efektívnejšiemu fungovaniu, lepšej evidencii turistického ruchu a ďalšiemu rozvoju turizmu.
Účastníci získali počas prezentácie portálu a zaškolenia možnosť dôkladne sa oboznámiť so všetkými jeho funkciami. Mali priestor vyjasniť si nejasnosti, navzájom si vymeniť skúsenosti a získať odpovede na otázky, s ktorými sa stretávajú pri každodennej práci v oblasti kategorizácie objektov, evidencie a prehľadov.