V poradí 32. Detský folklórny festival Zlatá brána sa uskutoční v dňoch 20. až 21. júna na školskom nádvorí.
Festival Zlatá brána už dlhé roky patrí k kľúčovým kultúrnym podujatiam, ktoré uchovávajú a rozvíjajú slovenské kultúrne dedičstvo medzi najmladšou generáciou. Počas dvoch festivalových dní sa diváci môžu tešiť na pestrý program plný energie, detského smiechu, autentických krojov a melódií.
Kultúrne centrum Kysáč pozýva milovníkov tanca a spevu užiť si krásu tradícií, detského folklóru, hudby, spevu a tanca v príjemnej festivalovej atmosfére.
Zdroj: Kultúrne centrum Kysáč