Ekonóm Milan Beslać dnes vyhlásil, že očakáva nové predĺženie lehoty na rokovania o kúpe ruského podielu v NIS, keďže sa domnieva, že riešenie sa nedosiahne do soboty 6. júna, keď uplynie platná lehota na rozhovory medzi spoločnosťami MOL a Gazprom Neft.
„Ak sa lehota nepredĺži, Srbsko by sa dostalo do situácie, že by jeho rafinéria nefungovala, alebo by muselo prijať opatrenia, ktoré by krajine skomplikovali iné nepriame záležitosti a problémy, ktorým čelí, ako je napríklad otázka Kosova a Metóchie,“ uviedol Beslać pre agentúru Tanjug.
Zdôraznil, že najlepším dlhodobým riešením pre NIS by bolo, keby sa spoločnosť vrátila do vlastníctva Srbska, pričom zmenu vlastníka označil za rizikovú z dôvodu neistoty ohľadom budúceho vzťahu nového majiteľa k tejto spoločnosti.