Na paneli venovanom boju proti online násiliu páchanému na ženách v politike, ktorý sa konal v rámci druhého dňa Globálnej konferencie žien parlamentárok (GCWP) v Belehrade, zaznelo, že boj proti digitálnemu násiliu si vyžaduje silnejšie zákony, väčšiu zodpovednosť digitálnych platforiem, medzinárodnú spoluprácu a solidaritu medzi ženami.
Ministerka bez kresla zodpovedná za oblasť rodovej rovnosti, prevencie násilia páchaného na ženách a ekonomického a politického posilňovania postavenia žien Tatjana Macurová uviedla, že digitálne násilie páchané na ženách, najmä na ženách pôsobiacich v politike, predstavuje hrozbu pre demokraciu, slobodu prejavu a rodovú rovnosť. Zároveň upozornila, že rozvoj umelej inteligencie a nových technológií umožňuje čoraz sofistikovanejšie formy obťažovania, diskreditácie a násilia vo verejnom priestore.
Dodala, že násilie páchané na ženách v politike ďaleko presahuje otázku bezpečnosti v digitálnom priestore, pričom zdôraznila, že priamo ovplyvňuje slobodu každej ženy politicky sa angažovať v demokratickej spoločnosti.
„Ak nezareagujeme na rastúci trend digitálneho násilia, riskujeme, že sa staneme spoločnosťami, v ktorých ženy mlčia zo strachu pred verejným zosmiešnením, vyhrážkami alebo ponižovaním na internete. Tým priamo vytvárame spoločnosti s menším množstvom demokracie, slobody a rodovej rovnosti,“ povedala Macurová.