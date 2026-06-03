Detský folklórny súbor Vločka, pôsobiaci pri Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici, dosiahol veľký úspech na pokrajinskej prehliadke Hudobného festivalu detí Vojvodiny v Beočíne. Súbor si odniesol Zlatý diplom a viacero individuálnych ocenení.
Podujatie bolo rozdelené na dve časti. Prvá sa konala 10. mája a bola venovaná orchestrom a detský chórom. Druhá časť sa uskutočnila v nedeľu 31. mája, keď vystúpili detské folklórne súbory.
DFS Vločka si okrem hlavného ocenenia odniesol aj špeciálne ceny. Získali ich choreografky Zuzana Petríková a Vieroslava Válovcová. Cenu za najlepšieho sólistu získal Sebastián Kizúr a najmladšia tanečníčka Lana Zlochová dostala cenu za scénický prejav.