Ministerstvo školstva vlády Srbska oznámilo, že viacero škôl na území Srbska dostalo dnes ráno hlásenia o uložených výbušných zariadeniach, ktoré sa ukázali ako falošné.
Tímy Ministerstva vnútra sú v teréne a podľa prvých informácií časť škôl už skontrolovali, pričom žiaci z týchto škôl sa vrátili na vyučovanie.
Ministerstvo školstva pripomína školám pokyny, ako postupovať v prípade nahlásenia uloženia výbušného zariadenia.
„V záujme ochrany žiakov a zamestnancov sú školy povinné okamžite informovať policajné riaditeľstvo a postupovať výlučne v spolupráci a koordinácii s predstaviteľmi ministerstva vnútra. Ministerstvo školstva apeluje na dodržiavanie všetkých schválených bezpečnostných postupov a na predchádzanie šíreniu paniky,“ dodáva sa vo vyhlásení.