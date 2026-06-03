Svetová organizácia pre zdravie zvierat (WOAH) na svojom 93. Generálnom zhromaždení v Paríži jednomyseľne prijala Rezolúciu č. 33, ktorou bol Veterinárny špecializovaný inštitút Kraljevo vymenovaný za referenčné laboratórium WOAH pre nodulárnu dermatitídu hovädzieho dobytka.
Týmto vymenovaním získava Srbsko svoje vôbec prvé referenčné laboratórium WOAH, čo predstavuje významné medzinárodné uznanie pre Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva, Správu pre veterinárnu medicínu, národnú veterinárnu službu a vedecké inštitúcie našej krajiny, uvádza sa v oznámení ministerstva.
Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić zdôraznil, že vymenovanie VŠI Kraljevo za prvé referenčné laboratórium WOAH v Srbsku je veľkým uznaním pre štát, veterinárnu profesiu a všetky inštitúcie, ktoré roky investovali do posilňovania systému zdravia zvierat.
„Je to potvrdenie toho, že Srbsko disponuje vedomosťami, odbornosťou i kapacitami. Toto ocenenie prichádza desaťročie po tom, čo sme v Srbsku úspešne potlačili a úplne zničili nodulárnu dermatitídu hovädzieho dobytka. Vtedy sme ukázali, že štát dokáže rýchlo a efektívne reagovať na vážne výzvy, a dnes, v čase, keď sa táto choroba opäť objavuje v niektorých európskych krajinách, vidíme, že skúsenosti Srbska a odbornosť domácich inštitúcií sú uznávané na najvyššej medzinárodnej úrovni,“ uviedol Glamočić.