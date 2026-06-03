Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov ako zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na rok 2026.
Výzva je určená pre organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj pre organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí. Návrhy potenciálnych ocenených podľa priloženého Štatútu Ceny Samuela Tešedíka je potrebné zaslať najneskôr do 30. júna 2026 e-mailom na adresy: hlasznik@gmail.com a biapascu@gmail.com.
Viac informácií na webovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Zdroj: slovackizavod.org.rs