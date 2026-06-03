Podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny Aleksandra Maletićová bola dnes na Generálnom zasadnutí Zhromaždenia európskych regiónov (AER) v Temešvári zvolená za podpredsedníčku tejto najväčšej a najvplyvnejšej nezávislej siete európskych regiónov.
Ako sa uvádza v oznámení, jednohlasné zvolenie podpredsedníčky Maletićovej je potvrdením toho, že regióny združené v rámci AER uznávajú AP Vojvodinu ako spoľahlivého a dôveryhodného partnera, ktorý je pripravený aktívne prispievať k posilňovaniu medziregionálnej spolupráce. Táto funkcia ďalej posilní pozíciu AP Vojvodiny v AER a vytvorí nové príležitosti na výmenu skúseností, nadväzovanie partnerstiev a zapájanie sa do rozvojových iniciatív a projektov.
Zhromaždenie európskych regiónov (AER), ako najväčšia nezávislá sieť regionálnych orgánov v Európe, združuje regióny s cieľom posilniť medziregionálnu spoluprácu, výmenu vedomostí a zdokonaľovanie európskych regionálnych politík. AP Vojvodina je členom AER od roku 2002 a toto je už štvrtýkrát, čo zástupca Vojvodiny zastáva funkciu podpredsedu tejto významnej organizácie.