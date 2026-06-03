Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s prezidentkou Medziparlamentnej únie Tuliou Acksonovou. Rozhovor bol venovaný zlepšovaniu vzťahov Srbska s touto významnou medzinárodnou organizáciou a úlohe parlamentnej diplomacie pri posilňovaní vzájomného porozumenia a prepájania štátov.
Hovorili aj o Druhej globálnej konferencii žien parlamentárok, ktorá sa koná v Belehrade, ako aj o posilňovaní postavenia žien a ich väčšom zapojení do politického a verejného života. Vučić zdôraznil, že Srbsko je hrdé na to, že je hostiteľom tohto významného medzinárodného podujatia.
Zdôraznil aj to, že Srbsko bude aj naďalej aktívne prispievať k práci Medziparlamentnej únie, ktorej je členom už viac ako 135 rokov, a zostane oddané posilňovaniu medzinárodných väzieb, vzájomnému rešpektu a dôslednému dodržiavaniu medzinárodného práva.