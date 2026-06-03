Predseda vlády Srbska Đuro Macut odovzdal včera rozhodnutia v rámci Programu podpory rozvoja starých a umeleckých remesiel a domácej výroby v roku 2026 a vyhlásil, že cieľom vlády Srbska je zabezpečiť, aby tieto zručnosti, ktoré prispievajú k zachovaniu identity našej krajiny, mali budúcnosť.
Macut spolu s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Adrijanou Mesarovićovou odovzdal 46 rozhodnutí, čím podporili nielen podnikateľov zo 16 obcí, ale aj tých, ktorí svojimi rukami, vedomosťami a talentom chránia časť identity Srbska.
„Staré a umelecké remeslá nie sú len spomienkou na minulosť, ale sú aj dôkazom toho, že tradícia môže byť oporou moderného podnikania, zdrojom nových pracovných miest a príležitosťou pre rozvoj lokálnych komunít,“ uviedol premiér a dodal, že vláda Srbska vyčlenila na tento program viac ako 13 miliónov dinárov.
Podľa jeho slov budú tieto finančné prostriedky použité na nákup vybavenia a surovín, čo remeselníkom a umelcom umožní byť konkurencieschopnejšími na trhu a zároveň zachovať autentickosť svojich výrobkov.