Včera bolo v Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne veselo. Škola usporiadala privítanie pre najstarších kulpínskych škôlkarov, ktorí si od septembra sadnú do školských lavíc.
Program pre budúcich prvákov kulpínskej školy pripravili štvrtáci, ktorí spievali, hrali a recitovali, a bolo to to najlepšie privítanie budúcich školákov. Ukázali im, že škola nie je strašidelná, ale je miestom nielen na učenie, ale aj na kamarátenie a zábavu. Na privítanie im pripravili aj malé darčeky.
„Milí prváci, netrpezlivo čakáme na september, aby sme sa spolu hrali a učili. Pripravte si školské tašky, očakávame vás,“ odkázali im na záver.