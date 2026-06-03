Kým naša seniorská futbalová reprezentácia zažíva jeden neúspech za druhým, iné futbalové výbery tejto krajiny by jej mohli byť príkladom, ako hrať a ako sa snažiť vydať zo seba maximum.
Naša reprezentácia v malom futbale sa na majstrovstvách Európy, ktorý sa konajú v Bratislave, dostala do semifinále po tom, čo v utorok večer vo štvrťfinále zdolala Rumunsko výsledkom 6 : 4. Naša selekcia si tak zabezpečila semifinalové stretnutie s Azerbajdžanom, ktoré je na programe už dnes vo večernom termíne. V druhom semifinále zohrajú Maďarsko a Ukrajina.
Srbsko v skupine získalo 7 bodov. Výsledkom 2 : 1 porazilo najprv Turecko a potom Belgicko, kým s Ukrajinou v poslednom kole remizovalo 1 : 1. Boduje sa rovnako ako vo veľkom futbale. Naši postúpili do osemfinále z druhého miesta (pre horšie skóre), v ktorom vyradili Grécko výsledkom 4 : 2.
Napokon, ako sme spomenuli, v utorok naši prekonali aj Rumunsko a znova sa dostali medzi štyri najlepšie tímy. Inak, práve Srbsko je obhajcom titulu majstra Európy z podujatia, ktoré v roku 2024 organizovala Bosna a Hercegovina.
Okrem toho Srbsko eliminovalo Rumunsko, veľkého rivala a selekciu, ktorá je najúspešnejšou reprezentáciou v európskom malom futbale. V tomto stretnutí naši viedli 2 : 0 a 3 : 1, potom Rumuni vyrovnali na 3 : 3, ale Srbsku sa podarilo odolať útokom súpera a napokon vsietiť aj ďalšie góly, ktoré priniesli postup.
Ako sme už uviedli, Rumunsko je najúspešnejšou reprezentáciou v dejinách šampionátu, ktorý sa prvýkrát konal v roku 2010, tiež na Slovensku. Rumuni majú šesť titulov a všetky získali na prvých šiestich turnajoch. Odvtedy majstrami neboli, ale hrali vo finále na posledných troch edíciách. Zároveň Rumuni v semifinále chýbali iba v roku 2016 a rovnako to bude aj tentoraz, keďže ich eliminovalo Srbsko.
Na druhej strane, naši práve pred dvomi rokmi získali svoju prvú medailu na majstrovstvách Európy v malom futbale, a to hneď zlatú. V rebríčku najlepších reprezentácií Starého kontinentu patrí Srbsku tretia priečka, hneď po Rumunsku a Azerbajdžane.
Trochu o malom futbale
Európska federácia v malom futbale (EMF) má 34 členských krajín (teda značne menej ako UEFA). Založená bola v roku 2012 v Prahe a Budapešti, pričom je sídlo v hlavnom meste Česka. Členmi EMF nie sú napríklad krajiny ako Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko a takisto ani severské krajiny.
Preto treba osobitne zdôrazniť, že malý futbal (minifutbal) nepatrí pod záštitu UEFA a neprúdi v ňom ani približne toľko peňazí ako v spomínanej organizácii či vo FIFA.
Mnohí futbalisti, ktorí hrajú v reprezentáciách v malom futbale, sú buď amatéri, poloprofesionáli alebo bývali profesionálni hráči. Rozdiel medzi malým futbalom a futsalom, okrem toho, že jeden zastrešuje EMF a druhý UEFA, spočíva aj v tom, že malý futbal sa hrá v hale na prírodnej alebo umelej tráve, kým sa futsal hrá na palubovke.
Inak sa meria aj čas, ktorý sa nezastavuje pri každom prerušení hry, a lopta sa z autu vhadzuje rukou. V podstate sa minifutbal najviac podobá na ten, ktorý s partiou kamarátov chodievame zahrať v rámci predplateného termínu na hodinku či dve.
Zdá sa teda, že aj v tomto prípade nám dokážu oveľa viac ponúknuť ľudia stojaci na okraji našej pozornosti než tí, ktorí si o sebe namýšľajú, že sú hviezdy. Keď si tieto veci uvedomíme a začneme si vážiť predovšetkým takýchto ľudí, možno sa ako spoločnosť posunieme o krok vpred.