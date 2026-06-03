Včera sa skončila súťažná časť 71. ročníka Sterijovho pozorja. Porota od 26. mája do 2. júna zhliadla osem predstavení zaradených do súťažného výberu a rozhodla o laureátoch Sterijových cien, oznámili dnes organizátori tohto divadelného festivalu.
Sterijova cena za najlepšie predstavenie bola jednohlasne udelená inscenácii Moje pozorište, autorskému projektu Borisa Liješevića v produkcii Ateliéru 212 (Atelje 212) z Belehradu.
Držiteľom Sterijovej ceny za text súčasnej drámy sa na základe väčšiny hlasov stal Dušan Kovačević za text predstavenia Profesionalac vo vlastnej réžii a v produkcii Zvezdara teatra z Belehradu.
Sterijova cena za réžiu pripadla väčšinou hlasov Borisovi Liješevićovi za autorský projekt Moje pozorište.
Tohtoročné Sterijovo pozorje, v poradí už 71., bolo otvorené 26. mája v Srbskom národnom divadle v Novom Sade medzinárodnou výstavou fotografií Divadlo vo fotografickom umení, pričom súťažnú časť festivalu otvorilo predstavenie Gospa Nola.