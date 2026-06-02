Veľvyslanec Srbska na Slovensku Aleksandar Nakić sa 27. mája zúčastnil na odhalení pamätnej tabule venovanej Ľudovítovi Štúrovi a členom študentského spolku pri bratislavskom Evanjelickom lýceu, ktoré organizovala Matica slovenská. Na podujatí bol prítomný aj poslanec Marián Kéry, predseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Vo svojom príhovore veľvyslanec Nakić poukázal na silné väzby Ľudovíta Štúra so Srbskom a srbským národom. Pripomenul jeho vzťahy s kniežaťom Mihailom Obrenovićom, ako aj spoluprácu a kontakty, ktoré mal s Vukom Stefanovićom Karadžićom a Svetozarom Miletićom. Zdôraznil, že historické väzby a blízkosť obidvoch národov predstavujú silný most, ktorý spája Srbsko a Slovensko aj v súčasnosti.
