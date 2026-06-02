Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LFUK) v Bratislave začala včera slávnostným otvorením oficiálne hostiť účastníkov prvého ročníka Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Do hlavného mesta pricestovali talentovaní študenti slovenských gymnázií a stredných škôl z Maďarska, Srbska a Rumunska, aby sa ponorili do sveta vedy a výskumu.
Hlavnou témou tohto ročníka podujatia je Život a smrť bunky. Na slávnostnom otvorení programu vystúpili významní hostia, ktorí mladých bádateľov privítali úvodnými príhovormi. Súčasťou úvodného dňa bolo taktiež oficiálne predstavenie študentov z Dolnej zeme a predstavenie ich školiteľov z Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK.
Počas bohatého týždenného programu budú študenti pracovať v laboratóriách LFUK. Vyskúšajú prácu s modernými biomedicínskymi metódami a osvoja si praktické postupy z oblasti analýzy DNA, bunkových procesov či pokročilej práce s proteínmi. Teoretické aj praktické obzory im rozšíria odborné semináre a interaktívne workshopy. Program zahŕňa aj exkurziu do Simulačného centra LFUK a návštevu Centra pre nukleárne a urýchľovačové technológie UK.
Akadémia mladých vedcov má okrem vzdelávacieho rozmeru aj silný spoločenský charakter. Vytvára totiž základný priestor na dlhodobé prepájanie mladých krajanov zo zahraničia so slovenským akademickým a vedeckým prostredím. Celé podujatie vyvrcholí záverečnou konferenciou na pôde LFUK. Na nej dostanú slovo samotní účastníci, ktorí predstavia konkrétne výsledky svojej laboratórnej práce a podelia sa o cenné skúsenosti získané počas tohto intenzívneho týždňa v Bratislave.
Zdroj: Lekárska fakulta Univerzity Komenského