Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Bielom Blate je od nedele 31. mája početnejší o piatich dospelých členov. V tento deň sa v Bielom Blate konala konfirmačná slávnosť, keď svoju krstnú zmluvu potvrdilo päť detí – jedno dievča a štyria chlapci.
Vyučovanie a prípravu detí, ako aj verejnú skúšku v kostole, kde konfirmandi preukázali základné vedomosti z Biblie, vykonal administrátor bieloblatského cirkevného zboru Branislav Kulík. Potom konfirmandi pred celým cirkevným zborom vyznali svoju vieru, zložili konfirmačný sľub a po prvýkrát prijali Večeru Pánovu. Novým členom cirkevného zboru sa vybranými slovami prihovoril aj dozorca Ján Sládeček a odovzdal im primerané darčeky.
Jarmila Hromčíková