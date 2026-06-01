Odo dnes do 7. júna bude zosilnená kontrola cestnej premávky, informuje Ministerstvo vnútra Srbska. Akcia bude zameraná na odhaľovanie a postihovanie priestupkov vodičov dvojkolesových vozidiel – motocyklov, mopedov, bicyklov a ľahkých elektrických vozidiel.
Dopravná polícia sa bude osobitne sústreďovať na kontrolu technických a zákonných podmienok účasti dvojkolesových vozidiel v premávke, dodržiavanie pravidiel jazdy po určených komunikáciách, ako aj na odhaľovanie vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu alebo psychoaktívnych látok.
Rezort vnútra zároveň upozornil, že počas minulého roka bol každý piaty človek, ktorý zahynul pri dopravných nehodách, vodičom dvojkolesového vozidla. Táto skupina účastníkov cestnej premávky preto patrí medzi najzraniteľnejšie.