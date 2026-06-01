Ako skomentovať nedeľný futbalový priateľský zápas medzi Kapverdami a Srbskom v Lisabone, v ktorom naša selekcia hladko prehrala 0 : 3? Možno len povedať, že ide o veľkú hanbu pre náš futbal a katastrofálny výkon národného tímu.
Keď sme si už mysleli, že náš futbal nemôže dodatočne klesať, reprezentácia nás dementovala. Čo sa všetko deje okolo národného tímu, môžeme len predpokladať, no už pri zostavovaní zoznamu hráčov na priateľské zápasy s Kapverdami a Mexikom mal tréner Veljko Paunović početné problémy, lebo pozvánku pre rôzne dôvody odmietli početní hráči. Preto je aj konečný výsledok zápasu s africkou ostrovskou krajinou verným obrazom bezradnej hry, ktorú náš tím predviedol.
Srbsko malo obrovské problémy už od samotného začiatku. Aj keby neinkasovalo gól fakticky hneď z prvej vážnejšej šance súpera, za svoj výkon v prvom polčase by si zaslúžilo čistú nulu. Bez nápadu a organizácie si nedokázali vypracovať ani jednu vážnu príležitosť. Od prvej minúty bola na ihrisku evidentná nervozita, ktorá vôbec nezodpovedala prezývke nášho tímu – orly.
To najhoršie však prišlo v druhej časti. V čase, keď Srbsko predvádzalo svoju najlepšiu pasáž hry, inkasovalo dva góly v priebehu štyroch minút. Naša selekcia prijala tie dva góly po akciách hráčov Kapverdy, ktoré boli skutočne krásne. Súperi si prihrávali ako na tréningu, naši nevedeli odpovedať.
Zápas sa skončil a pred trénerom Paunovićom stojí v najbližších dňoch veľa otáznikov. Po tomto zápase už nič nebude ako predtým – veľká časť hráčov sa týmto výkonom prakticky sama zmazala z budúcich zoznamov. Pri takejto prehre neplatí ani ošúchaná fráza, že je dobre, že sa takáto prehra stala v priateľskom zápase, lebo sa prihodiť vôbec ani nesmela.
„Zápas, na ktorý musíme čo najskôr zabudnúť, nesmierne bolestivý výsledok. V druhom polčase, keď sme na tom boli herne najlepšie a mali sme šance vrátane žrde, ktorá mohla zápas otočiť, sme inkasovali. Vedeli sme o nebezpečných kontrách súpera. Keď sme pri snahe o útok stratili hernú štruktúru, zaplatili sme za to druhým gólom,“ komentoval po stretnutí tréner Veljko Paunović.
Srbsko už dnes cestuje do hlavného mesta Mexika, odkiaľ sa presunie do mesta Toluca, kde naši zohrajú ešte jeden priateľský zápas s reprezentáciou tejto krajiny. Avšak náš tím bude dodatočne oslabený, lebo nevystúpia Strahinja Pavlović, Andrija Živković a Jovan Milošević.
S Paunovićom bolo už skôr dohodnuté, že do Mexika nevycestuje, kým Živković a Milošević v stretnutí s Kapverdami mali ľahšie zranenia a tréner s nimi nechce riskovať.
Kým sa iné selekcie pripravujú na šampionát sveta, naša sa nachádza v príliš nepríjemnej pozícii. Rýchlo zmizla aj nádej, že Paunović Srbsko posunie vpred, lebo vydania národného tímu aj s ním na lavičke nepriniesli žiadny pokrok.