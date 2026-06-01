Uplynulý víkend na svojej ceste z Bulharska späť na Slovensko členovia výpravy Spolku Slovákov z Bulharska sa na čas zastavili aj v slovenských prostrediach v Srbsku.
Tu ich sprevádzala a návštevu naplánovala dlhoročná predsedníčka Spolku Slovákov z Juhoslávie Olga Fejdiová.
Návštevníci sa zastavili v Hložanoch a v Kysáči.
Navštívili slovenskú školu v Hložanoch, privítali ich v Spolku žien Slovenka, kde si pozreli výstavu o spracovaní konopí a obzreli si aj evanjelický kostol.
V Kysáči sa vláčikom odviezli do Kultúrneho centra, evanjelického kostola, galérie a etno-domčeka a obzreli si kultúrne obsahy Kysáča.