Minulotýždňové teplé májové počasie využila aj Základná škola Jána Amosa Komenského v Kulpíne na edukačný pobyt v prírode.
Usporiadali ambientné vyučovanie na rybárskej chatke Združenia športových rybárov Smuđ Kulpín, ktorá sa nachádza vedľa kanála DTD. Zúčastnili sa ho žiaci 3. a 4. ročníka so svojimi učiteľmi.
V príjemnom ovzduší prírody rybárskej chatky im vyučovanie bolo nekaždodenné, zaujímavé a príjemné.
Podporili ich členovia rybárskeho spolku, ktorí im umožnili použiť chatku, ako aj rodičia, ktorí deti potešili sladkosťami. Štedrý bol aj súkromný podnikateľ z Kulpína, od ktorého dostali darčeky.