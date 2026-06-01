V rámci májových osláv v Dome kultúry v Kovačici sa uskutočnil celovečerný program Detského folklórneho súboru Hruštička. Na javisku sa predstavili všetky vekové kategórie súboru, a to spevácke skupiny, folklórne skupiny a ľudový orchester.
Diváci si mohli vychutnať slovenské ľudové piesne, štylizované tance, tradičné obyčaje a slovenské tance, ako sú verbunk a karička. Program bol zároveň prezentáciou výsledkov celoročnej práce súboru pod vedením Želka Sucháneka, Gabriely Nosáľovej a Jána Dišpitera.
Úspešná sezóna výstupov pre Hruštičku pokračuje. Stredná folklórna skupina sa dostala na pokrajinskú súťaž, pokým sa najstaršia folklórna skupina, dievčenská a chlapčenská spevácka skupina spolu s orchestrom predstavia na FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch a najmladšia skupina na Zlatej bráne v Kysáči.
Záver programu patril spoločnému spevu účinkujúcich a divákov, ktorý si spolu zaspievali piesne Kovačica Kovačica a Po nábreží koník beží.
Program moderovali Jarmila Paulíková a Iva Marková.