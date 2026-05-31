Za nami je najväčšie finále klubových futbalových súťaží sveta. Česť podujatiu Copa Libertadores či súťažiam v Afrike, Ázii, Amerike a Oceánii alebo iným UEFA súťažiam, či FIFA klubovým majstrovstvám sveta, ale práve trofej v UEFA Lige majstrov je vyznamenanie, o ktorom snívajú všetci profesionálni futbalisti.
Sezóna 2025/2026 v tejto súťaži vyvrcholila v sobotu v Budapešti a titul sa podarilo obhájiť francúzskemu klubu Paris Saint-Germain, ktorý po strieľaní penált prekonal londýnsky Arsenal.
Regulárna časť sa skončila výsledkom 1 : 1, v predĺžení góly nepadli, tak lotéria jedenástok rozhodla o majstrovi. PSG nedal jednu, Arsenal dve, takže po roku 2025, keď Francúzi vo finále demolovali Inter 5 : 0, trofej aj obhájili oveľa napínavejším spôsobom.
Tragédom sa stal obranca Arsenalu Gabriel, ktorý v poslednej sérii strelil nad bránu a tak vlastne zastavil Arsenal na ceste k trofeji. Londýnčania tak po roku 2006 znovu prehrali v rozhodujúcom zápase a teraz skóre vo finále majú nula triumfov a dve prehry.
Kuriozitou je, že v tejto sezóne bez pohára zostali aj keď formálne neprehrali v ani jednom zápase (lebo sa prehra po jedenástkach tak predsa neregistruje).
Inak, finále Ligy majstrov bolo záverečným zápasom 71. sezóny popredného európskeho klubového futbalového turnaja organizovaného asociáciou UEFA a 34. sezóny od premenovania Pohára majstrov európskych krajín na Ligu majstrov UEFA.
Išlo o prvú finálovú účasť úradujúceho šampióna od roku 2018, keď vo finále vystúpil Real Madrid a aj vyhral trofej. Vtedy Real triumfoval trikrát za sebou, čím prepísal dejiny, keďže sa predtým nikdy ani jednému klubu od založenia Ligy majstrov nepodarilo primát obhájiť.
PSG dominuje v posledných rokoch
Keď sa vrátime do súčasnosti, treba spomenúť, že PSG skutočne vyzerá ako neprekonateľný stroj, hoci ligovú fázu uzavreli len na 11. mieste a v nej aj prehrávali. Avšak v eliminačných kolách potvrdili svoju kvalitu a veru zaslúžene znovu získali najcennejšiu, tzv. ušatú trofej.
Paris Saint-Germain sa prebojoval do svojho celkovo tretieho finále Európskeho pohára/Ligy majstrov a druhého za sebou, pričom v roku 2020 prehral s Bayernom Mníchov a v roku 2025 titul získal. Celkovo ide o jeho siedme finále v súťažiach UEFA, keďže triumfoval aj vo finále Pohára víťazov pohárov v roku 1996 a v Superpohári UEFA 2025.
V roku 1997 prehral finále Pohára víťazov pohárov ako obhajca trofeje a neuspel ani v Superpohári UEFA 1996.
Paris Saint-Germain je prvým francúzskym tímom, ktorý sa predstavil v troch finále Európskeho pohára/Ligy majstrov, čím prekonal svojho rivala Marseille (ktorý prehral v roku 1991 a potom triumfoval v roku 1993), ako aj Stade Reims (ktorý prehral obe finále Európskeho pohára v rokoch 1956 a 1959 s Realom Madrid).
Arsenal postúpil do svojho druhého finále Ligy majstrov, pričom v roku 2006 prehral s Barcelonou. Celkovo ide o jeho ôsme finále v súťažiach UEFA, pričom triumfoval vo finále Pohára víťazov pohárov v roku 1994.
Finále Pohára víťazov pohárov prehral v rokoch 1980 a 1995 (v druhom prípade ako obhajcovia titulu), a neuspel ani v Európskom superpohári 1994, vo finále Pohára UEFA 2000 a vo finále Európskej ligy UEFA 2019.
Oba kluby vyhrali svoje domáce ligy a vypadli z ostatných pohárových súťaží, takže oba útočili na kontinentálne double.
Od roku 2020 to bolo prvýkrát, čo boli obaja finalisti Ligy majstrov zároveň šampiónmi svojich domácich líg.
A to, čo je ešte zaujímavé, je aj fakt, že tohtoročné finále bolo po rokoch 1962, 1966 a 1971 iba štvrtým finále Európskeho pohára, čiže Ligy majstrov, v ktorom proti sebe nastúpili tímy z dvoch rôznych hlavných miest.
Týmto je sezóna UEFA klubových súťaží skončená. Rekapitulácia je takáto: PSG vyhral v Lige majstrov, Aston Villa triumfovala v Lige Európy a Crystal Palace vyhral v Konferenčnej lige, a tak si vybojoval účasť v Európskej lige v budúcom ročníku.
Ten odštartuje fakticky už v polovici júna žrebom prvého kvalifikačného kola, kým zápasy tejto fázy v sezóne 2026/2027 sa začnú už 7. júla.
