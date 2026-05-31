1578 – francúzsky kráľ Henrich III. položil základný kameň Pont Neuf, najstaršieho mosta v Paríži.
1842 – uskutočnilo sa prvé zasadnutie Spoločnosti srbskej literatúry (srb. Društvo srpske slovesnosti), na ktorom boli zvolení: Atanasije Nikolić za tajomníka, Dimitrije Isailović za viceprezidenta a Dimitrije Tirol za pokladníka. Spoločnosť založili Jovan Sterija-Popović a Atanasije Nikolić.
1857 – narodil sa Vojtech Alexander, slovenský lekár a fyzik.
1863 – v Selciach pri Banskej Bystrici bol vysvätený Kostol sv. Cyrila a Metoda. Bol to prvý kostol na Slovensku zasvätený slovanským vierozvestom.
1879 – nemecký inžinier a vynálezca Werner von Siemens verejnosti predviedol prvú elektrickú lokomotívu.
1879 – v New Yorku otvorili slávnu Madison Square Garden.
1930 – narodil sa Clint Eastwood, americký producent, režisér a herec.
1946 – v Londýne bolo otvorené letisko Heathrow.
1961 – vznikla Juhoafrická republika, ktorá zostala mimo Spoločenstva národov až do 1. júna 1994.
1965 – narodila sa Brooke Shieldsová, americká herečka a modelka.
1988 – Svetová zdravotnícka organizácia ustanovila Svetový deň bez tabaku.