1431 – v Rouene bola upálená na základe rozsudku náboženského súdu francúzska bojovníčka za slobodu a národná hrdinka Jana z Arku (Panna Orleánska).
1597 – v Benátkach bol vytlačený prvý srbský šlabikár.
1897 – vynálezca a konštruktér Ján Bahýľ uskutočnil v Bratislave prvý let vrtuľníkom vlastnej výroby. Vzniesol sa do výšky štyroch metrov.
1909 – v Košiciach otvorili prvé stále kino.
1909 – narodil sa americký džezový klarinetista a dirigent Benny (Benjamin David) Goodman, nazývaný tiež kráľom swingu.
1911 – uskutočnili sa prvé automobilové preteky na 500 míľ v Indianapolise.
1913 – podpisom zmluvy z Londýna (Veľká Británia) sa skončila Prvá balkánska vojna medzi Tureckom a balkánskymi štátmi.
1936 – v Trenčianskych Tepliciach sa konal prvý kongres spisovateľov Slovenska, ktorého organizátorom bol Spolok slovenských spisovateľov.
1942 – britské letectvo bombardovalo nemecké mesto Kolín 1 047 lietadlami, čo bolo prvé bombardovanie viac ako tisíc lietadiel RAF v druhej svetovej vojne.
1951 – narodil sa Zdravko Čolić, populárny juhoslovanský a srbský spevák.
1973 – Západné Nemecko a Československo dosiahli dohodu o normalizácii vzťahov, čím sa skončilo 32 rokov nepriateľstva.
1992 – Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala rezolúciu, ktorá uvalila sankcie na Juhoslovanskú zväzovú republiku na základe tvrdenia, že nesie najväčšiu zodpovednosť za občiansku vojnu v Bosne a Hercegovine.
2020 – počet ľudí nakazených koronavírusom vo svete prekročil šesť miliónov. Do toho dňa sa vírusom nakazilo 6 009 148 ľudí a 366 039 zomrelo.